Ни одного виновного и 17 млрд долгов: птицефабрика-банкрот ищет крайних в партнерах

В Башкирии делят 17-миллиардную «дыру»: конкурсный управляющий обанкротившегося «Башкирского птицеводческого комплекса им. М. Гафури» (БПК) намерен оспорить в апелляции решение суда, отказавшего во взыскании 17,9 млрд рублей с семи бывших партнеров предприятия. Как пишет РБК , спор вокруг гигантских долгов одного из крупнейших производителей индейки в стране демонстрирует сложный механизм привлечения к субсидиарной ответственности и высокую планку доказательств, требуемую судами.

По данным РБК, конкурсный управляющий Рустэм Саитгареев утверждал, что ряд компаний и предпринимателей совместно с руководством БПК намеренно причинили ущерб кредиторам, выводя активы. Однако Арбитражный суд Башкортостана не усмотрел доказательств того, что указанные лица контролировали должника или влияли на ключевые решения. Судьи обратили внимание, что некоторые компании-ответчики были созданы уже после подачи заявления о банкротстве БПК, что осложняет доказывание их вины.

«Конкурсный управляющий должника считает, что совместные действия юридических и физических лиц имели своей целью причинить ущерб кредиторам, знали о неплатежеспособности должника и целенаправленно осуществляли вывод материальной и технической базы и имущества должника», — говорится в определении суда.

Судебная инстанция также учла временной фактор: часть указанных юридических лиц, включая «Авангард», «Мясной сервис», «Мясной трейдинг», «Кама ритейл» и «Индифуд», были зарегистрированы уже после подачи заявления о банкротстве птицеводческого комплекса. В связи с этим арбитражный суд заключил, что данные компании и связанные с ними предприниматели объективно не могли влиять на управление должником или считаться виновными в его финансовом крахе.

Текущее решение суда первой инстанции — лишь один эпизод в масштабной тяжбе, где фигурируют 22 потенциальных ответчика, включая бывших министров и родственников бенефициаров. Ранее суд уже отказал в привлечении к ответственности одного из совладельцев — экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова.

