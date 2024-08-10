Проверим все: преимущества услуги профессиональной приемки квартир

Чтобы избежать проблем с дефектами квартиры в новостройке лучше доверить ее профессионалам. «Альянс» компания по приемке квартир в новостройках в Москве поможет провести осмотр, составить соответствующий документ и оформить претензию к застройщику.

Что проверяет эксперт

Профессиональная помощь в приемке квартиры в новостройке включает проверку:

окон и дверей;

стен и перегородок;

пола и потолка;

вентиляции;

отопления;

электрической системы;

водоснабжения и канализации.

По итогам осмотра составляют дефектную ведомость, которая прилагается к акту приема. Застройщику также направляют техническое заключение эксперта с указанием сроков, в которые должны быть устранены недостатки.

Фото: [ ООО «Бюро интеллектуальной собственности» ]

Преимущества профессиональной приемки

Опыт и знание всех нормативов и отраслевого законодательства

Приемщики компании «Альянс» — это высококвалифицированные специалисты, которые обладают теоретическими знаниями и практическим опытом. Также приемщики могут оформить документ, в котором не просто перечисляются дефекты, но и приводятся ссылки на СНиПы и ГОСТы, другие нормативно-правовые акты, так что застройщик не сможет оспорить эти выводы.

Наличие специализированного оборудования

Эксперты располагают всем необходимым оборудованием для проведения измерений, проверки качества, а также для фиксации недостатков.

Доступность услуги

Цена приемки квартиры в новостройке специалистом всегда ниже, чем расходы на самостоятельное устранение недостатков.

Для заключения соглашения звоните нам или переходите на сайт.

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