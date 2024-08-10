Проверим все: преимущества услуги профессиональной приемки квартир
Фото: [ООО «Бюро интеллектуальной собственности»]
Чтобы избежать проблем с дефектами квартиры в новостройке лучше доверить ее профессионалам. «Альянс» компания по приемке квартир в новостройках в Москве поможет провести осмотр, составить соответствующий документ и оформить претензию к застройщику.
Что проверяет эксперт
Профессиональная помощь в приемке квартиры в новостройке включает проверку:
- окон и дверей;
- стен и перегородок;
- пола и потолка;
- вентиляции;
- отопления;
- электрической системы;
- водоснабжения и канализации.
По итогам осмотра составляют дефектную ведомость, которая прилагается к акту приема. Застройщику также направляют техническое заключение эксперта с указанием сроков, в которые должны быть устранены недостатки.
Фото: [ООО «Бюро интеллектуальной собственности»]
Преимущества профессиональной приемки
- Опыт и знание всех нормативов и отраслевого законодательства
Приемщики компании «Альянс» — это высококвалифицированные специалисты, которые обладают теоретическими знаниями и практическим опытом. Также приемщики могут оформить документ, в котором не просто перечисляются дефекты, но и приводятся ссылки на СНиПы и ГОСТы, другие нормативно-правовые акты, так что застройщик не сможет оспорить эти выводы.
- Наличие специализированного оборудования
Эксперты располагают всем необходимым оборудованием для проведения измерений, проверки качества, а также для фиксации недостатков.
- Доступность услуги
Цена приемки квартиры в новостройке специалистом всегда ниже, чем расходы на самостоятельное устранение недостатков.
Для заключения соглашения звоните нам или переходите на сайт.
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