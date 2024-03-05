Проверить свое здоровье смогут жители деревни Раково и микрорайона Клязьма Городского округа Пушкинский

Специалисты будут вести прием с 9:30 утра до 13:30 дня. Кроме того, в поликлинике № 4 с 9:00 до 13:00 будет работать мобильный маммограф.

«Желающие на местах могут обратиться в центр и пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации и маммографию по предварительной записи в своем лечебном учреждении», — рассказала заведующая центром здоровья Марина Зарипова.

Для того, чтобы прийти на прием, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Всем пациентам проведут первичный осмотр, а также измерят давление, сделают ЭКГ и возьмут анализ крови на некоторые показатели. После манипуляций состоится обязательная консультация с врачом для получения необходимых рекомендаций.

Стоит отметить, что выезды специалистов в населенные пункты повышает процент выявления хронических заболеваний и помогает вовремя назначить необходимое лечение.

Напомним, что пройти диспансеризацию можно бесплатно во всех поликлиниках Подмосковья, предварительно взяв направления к интересующим специалистам.