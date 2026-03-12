Проверка кармана: штрафы за мусор у подъезда коснутся каждого второго

Жителям России грозят штрафы за складирование бытовых отходов в урны, расположенные непосредственно у подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Если гражданин вместо специализированного контейнера использует обычную уличную урну, ему грозит административное наказание. Сумма штрафа в таком случае составит от 500 до 1000 рублей.

Значительно строже обстоит дело с отходами, представляющими угрозу возгорания. К категории пожароопасных относятся бумага, изделия из пластика, строительный мусор и прочие легковоспламеняющиеся материалы. За подобное нарушение размер взыскания возрастает до 5–15 тысяч рублей.

Аналогичное наказание от 5 до 15 тысяч рублей предусмотрено и за оставленные в подъезде пакеты с бытовым мусором. Это также квалифицируется как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.

При этом эксперты напоминают, что даже специальные контейнеры для твердых бытовых отходов не предназначены для утилизации всех типов мусора. Например, за выброс крупногабаритных предметов вроде старой сантехники или новогодней елки в обычный бак также предусмотрены штрафные санкции.