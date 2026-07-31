Проверка VIN и залогов: юридические ошибки, которые могут стоить автомобиля

Поверхностный осмотр и отказ от отчетов: покупка машины «по внешнему виду» без заказа отчета ГИБДД и профильных сервисов приводит к приобретению авто после тяжелых ДТП или со скрученным пробегом. Один лишь толщиномер не гарантирует юридическую и техническую чистоту.

Игнорирование диагностики в сервисе: надежда исключительно на онлайн-базы без живого осмотра на СТО скрывает узловые проблемы с двигателем, трансмиссией и ходовой частью.

Невнимательность к документам: покупатели часто забывают лично сверить VIN-номер на кузове с данными в ПТС и объявлении, а также проигнорировать проверку авто на залог через нотариальную базу.