Проверка VIN и залогов: юридические ошибки, которые могут стоить автомобиля
«Автодом»: покупка авто с пробегом без полной диагностики в сервисе несет риски
Покупка автомобиля с пробегом нередко превращается в риск из-за стремления сэкономить на правильной диагностике и юридической проверке. Представители ГК «Автодом» перечислили ключевые ошибки, которые совершают покупатели, полагаясь на случай и поверхностный осмотр, пишет За рулем.
Главные риски и рекомендации экспертов
- Поверхностный осмотр и отказ от отчетов: покупка машины «по внешнему виду» без заказа отчета ГИБДД и профильных сервисов приводит к приобретению авто после тяжелых ДТП или со скрученным пробегом. Один лишь толщиномер не гарантирует юридическую и техническую чистоту.
- Игнорирование диагностики в сервисе: надежда исключительно на онлайн-базы без живого осмотра на СТО скрывает узловые проблемы с двигателем, трансмиссией и ходовой частью.
- Невнимательность к документам: покупатели часто забывают лично сверить VIN-номер на кузове с данными в ПТС и объявлении, а также проигнорировать проверку авто на залог через нотариальную базу.
- Покупка по цене сильно ниже рынка: аномально низкая стоимость — не щедрость продавца, а главный маркер скрытых неисправностей или юридических обременений.