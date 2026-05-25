Проверки Рособрнадзора: три столичных университета получили официальные предостережения

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выявила нарушения обязательных требований в деятельности МГЛУ, Российского университета медицины и Московской международной академии. Об этом пишет РИА Новости.

Проверка со стороны надзорного ведомства

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) провела мониторинг деятельности высших учебных заведений на предмет соблюдения действующего законодательства. По итогам проверочных мероприятий ведомство объявило официальные предостережения трем высшим учебным заведениям о недопустимости нарушения обязательных требований. От руководства всех трех организаций потребовали в кратчайшие сроки принять комплексные меры по устранению зафиксированных недочетов в рамках федерального государственного контроля.

Официальный перечень вузов и допущенных нарушений

В список учебных заведений, к которым возникли претензии у государственного регулятора, вошли:

  • Московская международная академия (ММА): руководство учебного заведения наказали за предоставление неполной информации о реализуемых образовательных программах в открытом доступе в сети Интернет.
  • Российский университет медицины (Росунимед): здесь инспекторы зафиксировали грубое нарушение экзаменационного регламента. Преподавательский состав практиковал повторное проведение промежуточной аттестации студентов (прием пересдач) единолично одним педагогом вместо формирования обязательной для таких случаев специальной комиссии.
  • Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ): данный вуз получил самый обширный перечень претензий.
