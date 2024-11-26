Проверки системы оповещения населения проведут в подмосковном Чехове

В Чехове до конца рабочей недели будут проходить проверки системы оповещения населения, жителям будут включать голосовое сообщение, информирующее о проведении испытаний системы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении прозвучит текст: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Сто пятьдесят один, сто пятьдесят два, сто пятьдесят три, сто пятьдесят четыре, сто пятьдесят пять». В пресс-службе уточнили, что подобные проверки позволят обеспечить готовность системы оповещения к возможным чрезвычайным ситуациям. Жителей округа призвали не паниковать, если они услышат такие сообщения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.