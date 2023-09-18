Проверки соблюдения правил оплаты проезда прошли в Подмосковье на маршрутах Мострансавто

На прошлой неделе сотрудники контрольно-ревизионной службы АО «Мострансавто» совместно с представителями ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция» провели проверки по соблюдению правил оплаты проезда в автобусах предприятия в 17 городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Так, было выписано 276 постановлений о нарушениях, общая сумма штрафов за них составила 279 тысяч рублей. Всего специалисты проверили работу более пяти тысяч автобусов и проинформировали свыше 12,6 тысячи пассажиров о возможности и необходимости оплаты проезда безналичным способом.

«Из-за нарушений финансовой дисциплины искажается реальный трафик на маршрутах, бюджет недополучает доходы, кроме того, это небезопасно. У пассажира, оплатившего проезд безналичным способом, остается электронный билет, подтверждающий факт поездки. При наступлении страхового случая он может получить денежную компенсацию», — отметили в Мострансавто.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».