Проверку организовали после падения пятилетнего ребенка с аттракциона в Химках

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту получения травм пятилетним ребенком на детском аттракционе в подмосковных Химках. Об этом сообщает областная прокуратура в соцсетях.

В сообщении ведомства уточнили, что инцидент произошел в минувшую субботу. По предварительным данным, мальчик упал с высоты около двух метров, катаясь на аттракционе в городском парке. У него диагностировали ушиб мягких тканей, врачи оказали ему необходимую помощь.

Химкинская городская прокуратура проведет проверку и установит все обстоятельства происшествия, а также оценит соблюдения требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов.