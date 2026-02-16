Проверьте ноги: назван простой способ быстро заснуть без лекарств при бессоннице

Испанский анестезиолог Давид Каллехо предложил простой и неожиданный способ борьбы с бессонницей. Свою рекомендацию он озвучил в интервью изданию 20minutos.

По словам специалиста, ключевым фактором для крепкого сна является снижение внутренней температуры организма. Ношение носков способствует этому процессу за счет физиологических механизмов. Когда ступни закрыты, кровеносные сосуды в них расширяются. Этот процесс усиливает теплоотдачу и позволяет быстрее понизить температуру тела, что создает оптимальные условия для засыпания.

Врач акцентировал внимание на правильном выборе спальных принадлежностей. Тесные носки из синтетических материалов могут принести обратный эффект, провоцируя избыточное потоотделение и дискомфорт. Оптимальным вариантом, по мнению медика, станут свободные изделия из натуральных волокон, которые обеспечат комфорт и необходимый воздухообмен.

