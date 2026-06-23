Проверьте память за 10 минут: онколог назвал простой тест с тремя словами

Врач-онколог Владимир Ивашков в своем Telegram-канале поделился простым способом, который поможет вовремя заподозрить проблемы с памятью. По словам специалиста, для этого достаточно попросить близкого человека назвать три несвязанных между собой слова — например, «яблоко», «фонарь» и «река». Через 10 минут нужно попытаться воспроизвести их.

Если сделать это не удалось, можно заподозрить нарушения оперативной памяти. Как пояснил Ивашков, это важный сигнал для невролога. Он рекомендовал провести такой тест непосредственно перед визитом к врачу и сообщить о результатах на приеме. Специалист подчеркнул, что это не медицинская диагностика, но тест помогает врачу быстрее задать правильные вопросы и сэкономить время пациента.