Проверьте рацион: избыток одного продуктов ведет к запаху изо рта

Неприятный запах изо рта может указывать на чрезмерное потребление белка. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Ирина Орлова. По ее словам, при низком уровне углеводов организм переходит в состояние кетоза, в ходе которого образуются кетоны. Они придают дыханию характерный металлический оттенок.

Она отметила, что высокое содержание белка в рационе нередко вызывает запоры, вздутие, сухость кожи и высыпания. Дополнительным сигналом становится усталость — почки перерабатывают продукты распада аминокислот, из-за чего тело расходует энергию не на восстановление, а на фильтрацию.

Орлова указала, что врачи все чаще сталкиваются с проявлениями белковой интоксикации у молодых женщин. По ее словам, ситуация корректируется увеличением потребления воды, зелени и овощей, а также сокращением количества добавочного протеина.

