Проверьте руки: как простой признак предупредит о деменции

Китайские ученые выявили неожиданный маркер когнитивных проблем. Снижение точности движений одной руки может говорить о начинающейся деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Innovation in Aging (IA), пишет Газета.ру.

Левая рука выдает ранние когнитивные сбои

Исследователи из Пекинского университета языка и культуры совместно с коллегами из Пекинской больницы сделали важное открытие. Ухудшение точности движений руками, особенно неведущей, способно указывать на раннее снижение когнитивных функций. Причем этот симптом возникает задолго до появления выраженных признаков деменции. Результаты научной работы опубликованы в журнале Innovation in Aging.

Участники выполняли задания в виртуальной реальности

В эксперименте приняли участие 607 человек в возрасте от 60 до 84 лет. Сначала добровольцы прошли стандартные тесты на когнитивные способности. Затем ученые оценили их мелкую моторику с помощью специальных перчаток виртуальной реальности, оснащенных датчиками движения. Система фиксировала скорость, точность, ритм и стабильность, регистрируя до 500 измерений в секунду.

Участникам предстояло переворачивать виртуальные блоки, вставлять колышки в отверстия и поочередно касаться мишеней пальцами.

Неведущая рука страдает первой

Анализ показал, что люди с легкими когнитивными нарушениями двигались медленнее и менее точно. Самые заметные отличия ученые обнаружили при работе недоминантной конечности. У большинства участников это левая рука. Наиболее показательными оказались замедленные действия при манипуляциях с колышками, а также нестабильный ритм при постукивании безымянным пальцем.

Авторы исследования полагают, что неведущая рука требует от мозга более сложной координации. Именно поэтому ранние сбои в работе нервных цепей проявляются в первую очередь в ее движениях. Зоны мозга, отвечающие за тонкую моторику, относятся к числу первых, кто страдает при болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных процессах.

Простой тест займет всего 15 минут

В рамках исследования диагностика занимала около четверти часа. Тест не требовал от пожилых людей языковых или сложных когнитивных навыков. Все результаты фиксировались автоматически, что позволило исключить субъективную оценку со стороны врачей.