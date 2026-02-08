«Проверьте свою индексацию»: за этой фразой может скрываться ловушка, ведущая к пустому банковскому счету

Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта предупредили россиян о новой волне мошеннических схем, связанных с ежемесячными социальными выплатами. В феврале злоумышленники особенно активны, так как используют информационный повод — традиционную индексацию выплат. Об этом пишет РИА Новости.

Одна из распространенных схем заключается в рекламе в социальных сетях специального бота или приложения, которое якобы позволяет быстро проверить, насколько повысилась единая денежная выплата (ЕДВ). На деле такое программное обеспечение является вредоносным. После установки оно либо крадет данные для входа в банковские приложения, либо внедряет шпионские модули на устройство жертвы.

Другой вариант мошенничества реализуется через чат-ботов в Telegram. Бот запрашивает у пользователя конфиденциальные данные: СНИЛС, ИНН и номер банковской карты под предлогом проверки права на февральскую индексацию. После ввода этой информации злоумышленники либо проводят несанкционированное списание средств, либо используют полученные сведения для хищения денег методами социальной инженерии.

Основной целевой аудиторией таких афер становятся пенсионеры и получатели различных социальных пособий, которые могут быть менее осведомлены о цифровых угрозах и заинтересованы в информации о прибавке.

