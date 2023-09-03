Проводить новую волну мобилизации в РФ никто не собирается — депутат Гурулев

Руководство России решило сделать упор на массовое привлечение в армию военнослужащих, желающих служить по контракту. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

Таким образом парламентарий ответил всем тем, кто распускает слухи о якобы готовящейся в России новой волне мобилизации. По словам Гурулева, набор по контракту более эффективен, так как под ружье встают заинтересованные, профессиональные и мотивированные на результат военнослужащие.

«Я язык сломал говорить, что мы пошли другим путём. У нас стоит план на 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года. О какой мобилизации мы говорим?» — цитирует Гурулева ТАСС.

Ранее депутат Андрей Гурулев назвал условия возвращения мобилизованных граждан. По словам члена комитета нижней палаты парламента по обороне, мобилизованные граждане, находящиеся в зоне спецоперации, могут отправиться домой при появлении указа о демобилизации.