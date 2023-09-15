«Проводки торчат»: в одном из дворов Люберец приземлился неопознанный летающий объект

В Люберцах местные жители обнаружили необычную находку. В заросли деревьев возле многоэтажного дома на улице Юбилейная приземлился неопознанный летающий объект, сообщило сетевое издание «Люберецкая панорама» .

По словам очевидцев, объект состоял из воздушного шара с веревкой, к которой был привязан неизвестный предмет, напоминающий коробку с проводами и трубками. После приземления шар лопнул.

Обеспокоенные граждане вызвали полицию. Журналисты также направили запрос в администрацию городского округа, чтобы выяснить подробности.

Жители Люберец в соцсетях шутят, что приземлившаяся в их дворе конструкция является «аппаратом рептилоидов». Другие же предположили, что это мог быть метеозонд.

Фото: [ Соцсети ] Фото: [ Соцсети ]

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