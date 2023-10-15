Проводница поезда в Крым «заминировала» вокзал в Петербурге, обидевшись спьяну на охранников

Как передает Baza, инцидент произошел в субботу утром, 15 октября, в Санкт-Петербурге. Если в двух словах, то девушка была пьяна и сильно обиделась на проверяющих охранников на входе в здание Московского вокзала.

Сама история началась минувшей ночью, когда 20-летняя Лилия, трудящаяся проводником поезда «Симферополь – Санкт-Петербург», хорошо погуляла по питерским злачным местам. Утром 15 октября девушка кое-как и сильно навеселе прибыла на Московский вокзал, стремясь влиться в поездную бригаду и отправиться в рейс в Крым. Но вдруг что-то пошло не так уже на входе.

«На входе в вокзал у нее возникли проблемы с охранниками — те пытались заставить Лилю пройти досмотр. Девушка досматриваться не хотела и просто заявила инспектору, что у нее в сумке бомба. После этого Лилю задержали и отвели в местный отдел полиции», - приводится в публикации.

Уже в отделе на проводницу составили административку за мелкое хулиганство. Пройти медосвидетельствование на алкоголь в крови Лиля не захотела. Да и на свой поезд к тому времени, как вышла из отдела, она уже опоздала.