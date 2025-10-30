Прожиточный минимум в России вырастет в 2026 году: новые цифры

С 2026 года в России увеличится прожиточный минимум (ПМ). По данным члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова, показатель вырастет на 6,8 % и составит ₽18939 на душу населения в месяц, сообщает ТАСС .

Для сравнения: в 2025 году величина ПМ — ₽17733 в месяц на человека. Таким образом, прибавка составит около ₽1200.

Эксперт уточнил, что с 1 января 2026 года будут проиндексированы и дифференцированные показатели ПМ:

для трудоспособных граждан — ₽20644;

для детей — ₽18371;

для пенсионеров — ₽16288.

Прожиточный минимум — это сумма, необходимая человеку для покрытия базовых потребностей: питания, одежды, коммунальных услуг, транспорта и т. д.

От величины ПМ зависят:

ряд социальных выплат (в том числе семьям с детьми и пенсионерам);

минимальный размер оплаты труда (он не может быть ниже ПМ).

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.