Военное руководство Украины, реагируя на информацию о снижении возраста для мобилизации, поручило своим частям подготовиться к поступлению большого числа новобранцев, сообщило украинское издание «Полтавщина» со ссылкой на Сергея Лунича, представителя 17-й Полтавской бригады Национальной гвардии.

Советник по вопросам экономического развития комитета Верховной Рады Назарий Волянский ранее отметил, что в начале 2025 года украинские власти будут вынуждены уменьшить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи.

Согласно информации издания, Сергей Лунич неохотно признал, что законопроект о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже рассматривается в Верховной Раде и ожидает своего одобрения.

Более того, высшие органы мобилизации заранее поручили военным частям подготовиться к поступлению новобранцев, чтобы они могли сразу приступить к боевой подготовке.

Лунич добавил, что его бригада вскоре ожидает значительное пополнение, в основном ребят примерно 20 лет.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о значительной разнице в зарплатах наемников и мобилизованных.