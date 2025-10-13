Прыгнул в воду и оказался в пасти акулы: шокирующие подробности нападения морской хищницы на подростка

14-летний подросток получил угрожающие жизни травмы в результате нападения акулы, произошедшего в минувшие выходные у островов Торресова пролива.

Инцидент развернулся в субботу, 11 октября, когда группа друзей рыбачила с пирса на острове Терсди.

Как сообщает ABC News, пострадавший первым спрыгнул в воду и практически сразу был атакован хищницей. Акула нанесла мальчику серьезные ранения в область живота.

Друзья подростка, проявив невероятную самоотверженность и хладнокровие, незамедлительно бросились на выручку. Им удалось вытащить истекающего кровью товарища на сушу.

После оказания первой помощи в местном медицинском пункте, пациента экстренно эвакуировали на вертолете в крупнейшую клинику Таунсвилла для проведения срочной операции. Местные власти высоко оценили мужество юных спасателей, отметив, что их оперативные действия сыграли ключевую роль. На данный момент, по словам представителя Университетской больницы Таунсвилла, подросток продолжает находиться в реанимации в критическом состоянии.

