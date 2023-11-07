Пса породы сиба-ину зачесали до крови щеткой в челябинском груминг-салоне

Информация об инциденте появилась в местных пабликах. Как рассказала хозяйка двухлетнего Тео, она отвела питомца на рутинную стрижку и чуть не лишилась пса.

Уже во время стрижки сиба-ину, со слов женщины, начал скулить и лаять. Грумер успокоила со словами — хвостатый клиент, мол, довольно агрессивно реагирует на фен, но такое бывает.

Женщина не поверила грумеру и, выйдя из алона, решила понаблюдать за процессом. То, что она увидела в окно, привело хозяйку собаки в ужас: собачий парикмахер буквально с остервенением чесала напуганного Тео, вдовесок била его периодически расчёской по голове.

Хозяйка забрала зачесанного до крови пса и пожаловалась руководству салона. После чего мастер-живодер была уволена. Однако позже выяснилось, что и другие посетители груминга замечали на своих животных следы насилия. Теперь они все намерены подать коллективный иску в суд. К произошедшему намерены подключиться зоозащитники.