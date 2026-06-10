Психиатр назвала действенные способы пережить болезненное расставание

Расставание с партнером может быть очень тяжелым испытанием, но справиться с ним помогают простые и доступные методы. Психиатр Ана Каролина Сантана в беседе с изданием Metropoles поделилась рекомендациями, как легче пройти через этот период.

Главный совет специалистки — позволить себе пережить горе. Необходимо принять печаль и понять, что страдание является естественной частью процесса восстановления. Сантана также посоветовала вернуться к хобби, которые отошли на второй план во время отношений.

Кроме того, по словам врача, важно заниматься физическими упражнениями, сбалансированно питаться и следить за качеством сна. Ключевое значение имеет поддержка семьи и друзей. Если же человек переживает расставание слишком болезненно, то следует обратиться к психотерапевту, подчеркнула психиатр.