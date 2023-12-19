Психиатр Рудов рекомендует не бояться отмечать Новый год в одиночестве

Считается, что празднование Нового года в одиночестве является признаком психологических и психических проблем. По словам врача-психиатра Виктора Рудова, это является нормальным процессом, и не следует переживать из-за такого поведения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что следует прекратить слушать всех подряд, поскольку общество нередко навязывает установки, не имеющие ничего общего с реальностью.

По мнению медика, новогодняя ночь является прекрасным временем для отдыха и приведения мыслей в порядок.

Он подчеркнул, что одиночество нельзя ассоциировать с ощущением ненужности.