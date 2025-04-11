Психически больной мужчина, убивший человека, бродит по улицам Тольятти

В Тольятти в Самарской области сбежал пациент психиатрической клиники, проходящий по делу об убийстве соседа. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на информацию местной полиции.

ГУ МВД России по Самарской области распространили информацию о сбежавшем мужчине. По данным ведомства, ему около 40 лет, его зовут Сергей Торин. Худой, ростом до 180 см, он может находиться на улицах Тольятти.

Отметили, что документов и телефона у беглеца при себе не было. Ранее он находился в психдиспансере принудительно. Туда его отправили после убийства соседа. Дело об этом преступлении еще не завершили, фигурант находится в статусе обвиняемого.

СК проверит диспансер на халатность сотрудников, по вине которых мог сбежать Торин.

Ранее сообщалось, что дебошир из Мурманска, избивший соседей, отбывал срок за убийство брата.