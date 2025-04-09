Житель Мурманска, напавший на соседей, ранее расчленил брата

Напавший на пожилого мужчину и его дочь житель Мурманска ранее отбывал срок за убийство брата. Об этом каналу RT рассказали родственники рецидивиста.

Близкие мужчины, который жестоко избил пенсионера, его дочь и еще одну женщину, рассказали про криминальное прошлое родственника. По их словам, ранее мужчина отбыл срок за убийство брата: он расчленил его и сжег в бане.

Канал запросил официальный ответ в правоохранительных органах, но там не раскрыли деталей. Лишь отметили, что преступление было совершено с особой жестокостью.

Также удалось выяснить, что от конфликтного мужчины сбежала жена. Он якобы стрелял в нее из пневматики, переделанной в боевой пистолет. Ей с трудом удалось уйти, а затем она еще долго лечилась. Также ей предстоял побег из Мурманска, так как бывший супруг ее преследовал.

Но это не единственные странности. Как отметила бывшая сожительница, рецидивист без стеснения трогал себя за интимные места и смотрел порно при малолетней дочери.

Знакомые с дебоширом отмечают, что добрососедством он никогда не отличался. Конфликты возникали и с жителями ближайших домов, которым он угрожал, в том числе и пистолетом. Сам безработный, лишь иногда выходил на судах в море.

Напомним, что накануне мужчина в нацистских наколках жестоко избил пенсионера и его взрослую дочь. Также он набросился на женщину в квартире, которая сняла инцидент на камеру.