Психолог Алексеева назвала способы правильно просить у начальства повышения зарплаты

По словам психолога Маргариты Алексеевой, при требовании у руководства новой должности или роста зарплаты не следует угрожать увольнением при отказе и сообщать о собственной усталости. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что с начальством необходимо обсудить все, что повышает ценность специалиста.

По мнению специалиста, рекомендуется также проверить актуальность зарплаты и ее соответствие средним показателям на рынке.

Она уточнила, что маловероятно, что к претенденту на повышение в организации относятся так плохо, что приходится «выгрызать себе прибавку».