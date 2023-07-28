Психолог Алексеева назвала способы правильно просить у начальства повышения зарплаты
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По словам психолога Маргариты Алексеевой, при требовании у руководства новой должности или роста зарплаты не следует угрожать увольнением при отказе и сообщать о собственной усталости. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что с начальством необходимо обсудить все, что повышает ценность специалиста.
По мнению специалиста, рекомендуется также проверить актуальность зарплаты и ее соответствие средним показателям на рынке.
Она уточнила, что маловероятно, что к претенденту на повышение в организации относятся так плохо, что приходится «выгрызать себе прибавку».