Психолог Бенетт считает, что на выходных отдых должен быть ресурсным

По словам психолога Ирины Бенетт, для полноценного отдыха на выходных человеку следует определить ресурсный для него вид отдыха, дающий положительный эффект. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что прежде всего следует задать самому себе вопрос, в какие моменты он счастлив.

По мнению эксперта, при ощущении тревоги в моменты отдыха следует обратиться к специалисту, поскольку это может быть причинами детских проблем.

Она добавила, что отдых должен быть восстанавливающим, наполняющим энергией и способом возвращения в ресурсное состояние.