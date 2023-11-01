Психолог Булгакова объяснила связь музыкальных предпочтений с характером человека

По словам психолога Екатерины Булгаковой, между характером человека и предпочитаемой музыкой имеется некоторая связь. Об этом сообщают « Известия ».

Она отметила, что почитатели рока, металла и рэпа имеют склонность подвергать сомнению чужие правила и не признают авторитеты, являются независимыми конформистами.

По мнению специалиста, те, кто любит слушать софт-рок, поп-музыку и танцевальную музыку сдерживают собственные эмоции, озабочены оценкой людей.

Она добавила, что выбор предпочтений в музыке зависит не столько от психотипа или характера, сколько от воспитания, кругозора, круга общения, модных трендов и музыкального маркетинга.