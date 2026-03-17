Психолог для бездетных: Минздрав придумал, как работать с «чайлд-фри» на диспансеризации

Министерство здравоохранения России выпустило методические рекомендации по проведению диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Документ датирован 27 февраля 2026 года и регламентирует порядок обследования граждан репродуктивного возраста.

Согласно новым правилам, первый этап диспансеризации женщин может проводиться в любой день менструального цикла, за исключением дней кровотечения. В методичке подробно расписаны необходимые лабораторные исследования в зависимости от возраста, а также описаны процедуры второго, углубленного этапа обследования. Для удобства медиков разработана анамнестическая анкета и правила индивидуального консультирования пациентов по вопросам репродуктивного здоровья.

Особое внимание в документе уделено просветительской работе. Медикам предписано информировать пациенток о том, что наиболее оптимальный возраст для беременности и родов — от 18 до 35 лет. Также врачи должны агитировать за здоровый образ жизни.

Однако самый резонансный пункт касается женщин, придерживающихся идеологии «чайлд-фри» (сознательного отказа от деторождения). Согласно рекомендациям, таких пациенток следует направлять на консультацию к медицинскому психологу.