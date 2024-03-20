Психолог Дугенцова назвала причины нежелательности отбирания гаджетов у детей

По словам детского психолога Дарьи Дугенцовой, не стоит наказывать детей за проступки или плохие оценки, отбирая у них гаджеты. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что посредством телефонов дети социализируются в обществе и обретают друзей.

По мнению эксперта, у ребенка в будущем может упасть самооценка, если он не научится выстраивать коммуникацию и расширять круг общения.

Она отметила, что, таким образом, отбирая у детей телефоны, родители лишают ребенка социальных связей и обесценивают их общение, что делать категорически нельзя.