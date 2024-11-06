Психолог Дугенцова назвала причины нежелательности запрета детям сидеть в соцсетях

Президент ассоциации «АВАНТИ» Рахман Янсуков предложил ввести запрет на использование социальных сетей детьми до 14 лет. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, не стоит поддерживать эту инициативу с учетом практики и теории по возрастной и детской психологии в принципе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что примерно с 12 лет и раньше дети переходят в пубертатный возраст, когда запрещенное их начинает интересовать еще больше. Следовательно, подобными инициативами порождается к этому на самом деле весьма яркий, активный интерес.

По мнению эксперта, в настоящее время Всемирная сеть является важной частью социализации, а дети в свою очередь тоже желают быть частью общества, частью каких-либо движений, сообществ.

Ранее она назвала причины нежелательности бесконтрольного использования смартфонов детьми.