Психолог Дугенцова назвала причины нежелательности бесконтрольного использования смартфонов детьми

Современные дети и подростки весьма много времени проводят в своих смартфонах. Однако чрезмерное использование мобильных устройств подрастающим поколением вызывает у многих взрослых серьезные опасения. По словам детского психолога Дарьи Дугенцовой, бесконтрольное использование смартфонов и планшетов детьми может привести к формированию у них зависимости, лечить которую затем придется врачам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что прежде всего родителям стоит начинать с себя и не подавать ребенку пример постоянного времяпрепровождения в смартфоне. После этого родителям можно установить правило для ребенка: пользоваться смартфоном ему можно час в день. Контроль за этим можно осуществлять через настройки.

По мнению эксперта, ограничения необходимы, поскольку и взрослые, и дети уходят в грезы, в цифровизацию, и рождается зависимость. Есть алкогольная зависимость, есть наркотическая, а есть зависимость от гаджетов. Это признанное заболевание, над которым работают наркологи и психиатры, и психологи.

Ранее в Госдуме предупредили о скором запрете телефонов в школах.