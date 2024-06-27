Психолог Дугенцова назвала способы сконцентрироваться на одном деле и не отвлекаться

Современному человеку сложно оставаться сосредоточенным на одном деле, когда повсюду столько отвлекающих факторов, а именно от умения фокусироваться имеют прямую зависимость эффективность и качество работы. Психолог Дарья Дугенцова пояснила, почему нам трудно сконцентрироваться и каким образом можно улучшить свою способность сосредоточиться на важных делах. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, прежде всего для концентрации внимания на одном деле, следует устранить все ненужные факторы, которые способны отвлекать.

Эксперт добавила, что у людей, которые слабее практикуют элементарную осознанность в виде йоги и медитаций, концентрация на конкретном деле в разы слабее. Поэтому есть смысл практиковать данную осознанность в ходе употребления пищи, то есть без телевизора, телефона и компьютера.

По ее мнению, это делается для правильной концентрации на одном деле.