Психолог Дугенцова назвала способы сконцентрироваться на одном деле и не отвлекаться
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Современному человеку сложно оставаться сосредоточенным на одном деле, когда повсюду столько отвлекающих факторов, а именно от умения фокусироваться имеют прямую зависимость эффективность и качество работы. Психолог Дарья Дугенцова пояснила, почему нам трудно сконцентрироваться и каким образом можно улучшить свою способность сосредоточиться на важных делах. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По ее словам, прежде всего для концентрации внимания на одном деле, следует устранить все ненужные факторы, которые способны отвлекать.
Эксперт добавила, что у людей, которые слабее практикуют элементарную осознанность в виде йоги и медитаций, концентрация на конкретном деле в разы слабее. Поэтому есть смысл практиковать данную осознанность в ходе употребления пищи, то есть без телевизора, телефона и компьютера.
По ее мнению, это делается для правильной концентрации на одном деле.