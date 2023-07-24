Психолог Дугенцова объяснила причины страха жителей РФ перед личинками шелкопряда
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Жителей РФ во втором квартале этого года больше всего пугали диверсии, вооруженный мятеж ЧВК «Вагнера» и нашествие шелкопряда, личинки которого отличаются большой прожорливостью. Психолог Дарья Дугенцова объяснила причины данных тревог. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, тревога является накопительным эффектом, поэтому психика человека, который находился и без того на грани тревожного состояния, так взбудоражила новость о шелкопряде.
Она отметила, что также свою роль в массовой тревожности по данному поводу сыграли неприятные картинки.