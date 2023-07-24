Психолог Дугенцова объяснила причины страха жителей РФ перед личинками шелкопряда

Жителей РФ во втором квартале этого года больше всего пугали диверсии, вооруженный мятеж ЧВК «Вагнера» и нашествие шелкопряда, личинки которого отличаются большой прожорливостью. Психолог Дарья Дугенцова объяснила причины данных тревог. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, тревога является накопительным эффектом, поэтому психика человека, который находился и без того на грани тревожного состояния, так взбудоражила новость о шелкопряде.

Она отметила, что также свою роль в массовой тревожности по данному поводу сыграли неприятные картинки.