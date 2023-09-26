Психолог Дугенцова перечислила способы борьбы с эмоциональным выгоранием

По словам психолога Дарьи Дугенцовой, с наступлением осеннего сезона растет число случаи профессионального и эмоционального выгорания. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что о выгорании говорит упадок сил, регулярное нежелание идти на работу и общаться с людьми.

По мнению специалиста, в подобных случаях следует взять длительный отпуск, обратиться к психологу или полностью поменять сферу деятельности.

Она добавила, что профессиональная деятельность не должна затмевать обычную жизнь с ее маленькими радостями, нужно иметь хобби, ездить в путешествия, общаться с друзьями.