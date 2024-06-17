Психолог Дугенцова перечислила способы правильного убеждения ребенка бросить квадробинг

В последнее время широкую популярность среди российских детей сыскал так называемый квадробинг, то есть передвижение на четырех конечностях, которое имитирует поведение животных. На данный момент квадробинг считается безобидной забавой и игрой, к тому же еще и спортивной. По словам детского психолога Дарьи Дугенцовой, занятие квадробикой не представляет совершенно никакой опасности для психики детей до семи лет и является нормой для детей до 12 лет, однако, если этим увлекается ребенок старше указанного возраста, родителям следует обратиться к специалисту для выяснения того, что именно подобным образом компенсирует их ребенок. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она добавила, что родителям, заметившим, что их ребенок-подросток увлекается квадробикой, необходимо поинтересоваться, что его привлекает в данной деятельности, однако ни в коем случае нельзя плохо высказываться об увлечении, поскольку это усилит его интерес к данному занятию.

По мнению специалиста, собственно, воздействовать на психику ребенка старше 12 лет можно лишь путем разговоров, обсуждений, выяснением его мнения и направляющими вопросами, до этого возраста – сказками.