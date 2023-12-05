Психолог Дугенцова перечислила способы спасения замкнувшегося в себе ребенка

Воспитание ребенка является сложным и ответственным делом, которое требует регулярного внимания и заботы. Тем не менее иногда случается так, что ребенок начинает замыкаться в себе и отказывается общаться с окружающими, что нередко вызывает тревогу и беспокойство у родителей. Детский психолог Дарья Дугенцова пояснила причины, по которым ребенок может стать замкнутым, и об эффективных стратегиях решения проблемы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, замыкание ребенка в себе чаще всего связано с наличием у него травмы.

Специалист добавила, что в таких случаях следует реагировать как можно скорее и сразу же идти к детскому психологу. Он в зависимости от того, насколько глубокая травма, назначит терапию.

По ее мнению, часто бывает так, что ребенок отчаянно сопротивляется и не хочет идти к психологу. В такой ситуации стоит позвать его «поиграть» к специалисту и рассказать, что его там ждет.