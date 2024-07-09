Психолог Дугенцова пояснила нежелательность жизни человека в одиночестве

Каждый человек стремится к счастью, но пути его достижения бывают различными. Одни ищут его в семье, другие — в шумной компании друзей, третьи — в тишине одиночества. Психолог Дарья Дугенцова рассказала, что на самом деле делает нас счастливыми: жизнь в доме с толпой родни, в социуме или отшельничестве. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, от того, живет ли человек один или существует в паре, зависит многое. Тем не менее человек является существом социальным, поэтому в биологическом плане для него важно построить взаимоотношения и создать ячейку общества.

Психолог добавила, что любому взрослому человеку необходимо рано или поздно создать семью и, следовательно, реализоваться как папа, мама, девушка, жена, бабушка, дедушка и т.д.