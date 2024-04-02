Психолог Дугенцова пояснила пользу компьютерных «стрелялок» для детей
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам детского психолога Дарьи Дугенцовой, практически любые компьютерные игры могут пойти во благо развитию ребенка, если родители правильно воспользуются данным «инструментом». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что все зависит от времени, которое несовершеннолетний проводит в виртуальной реальности.
По мнению эксперта, компьютерные игры не стоит проецировать на будущую жизнь ребенка. Так, если мальчик любит играть в стрелялки, не означает, что он в реальной жизни пойдет убивать. Тем не менее компьютерные игры могут повышать социализацию ребенка, если игровая сессия проходит в команде с другими игроками.
Она отметила, что выполнение какой-либо задачи в игре оказывает благотворное влияние на их развитие. При этом не существует ни одной компьютерной игры, в которую детям ни в коем случае нельзя играть.