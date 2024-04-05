Психолог Дугенцова заявила, что лишение ребенка гаджета родителями делает его белой вороной

Современные дети с младенчества начинают активно использовать смартфоны и планшеты. В некоторых случаях они могут не выпускать гаджет из рук даже во время еды и прочих занятий, беспрерывно потребляя разнообразный контент. Нередко взрослые воспринимают это как нечто однозначно негативное. По словам детского психолога Дарьи Дугенцовой, переживать из-за пристрастия современных детей к гаджетам не следует, потому что сейчас они растут не так, как росли их родители. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что, несмотря на некоторое негативное воздействие, оказываемое смартфонами и онлайн-контентом на детей, гаджеты все же имеют свои плюсы. Так, активное участие в Tik Tok, Shorts, Reels не будет выделять его на фоне других ребят, а в противном случае он может стать белой вороной, поэтому не следует лишать ребенка гаджетов.

Эксперт отметила, что бесконтрольное потребление контента, особенно коротких видео и прочего «информационного фастфуда», на самом деле может приводить к формированию у детей «клипового мышления».

По ее мнению, при этом путем использования гаджетов ребенок все равно усваивает поступающую информацию и благодаря этому быстрее учится рассуждать и делать выводы о вещах, о которых дети несколько десятков лет назад могли даже не задумываться.