Психолог Елена Глинчикова объяснила, почему люди заводят больших собак

Практикующий психолог и философ Елена Глинчикова рассказала порталу Regions , почему люди заводят больших собак. По словам специалиста, в большинстве случаев они хотят продемонстрировать угрозу.

Психолог отметила, что такие люди нередко сами используют давление в отношениях с другими. Обычно они воспитывают в питомцах агрессию. Особенно им нравится, когда собака беспрекословно подчиняется командам.

Глинчикова добавила, что если животное покусало кого-то на своей территории, это всегда вопрос к хозяину. Он не предпринял меры безопасности, выбрал определенные методы дрессировки животного. Людям, которые не планируют обучать питомца безопасному поведению, лучше вообще его не заводить, добавила специалист.