Психолог Елена Ильина рассказала о причинах агрессии на дорогах

Психолог Елена Ильина рассказала порталу Regions, каковы причины агрессивного поведения водителей на дорогах. По словам специалиста, агрессия за рулем напрямую связана с качеством повседневной жизни человека.

Кто-то из таких водителей живет в постоянном стрессе, другой не умеет справляться со вспышками гнева, третий страдает от хронической усталости и чувствует себя глубоко несчастным. За рулем автомобиля человек в уже напряженном состоянии дополнительно испытывает ощущение опасности и спешки.