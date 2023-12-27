Психолог Елисеева объяснила россиянам, как не сорваться с диеты во время праздников

Специалист назвала восемь правил, которые помогут не переесть и не нарушить данные себе обещания по питанию.

Психолог Анастасия Елисеева в эксклюзивной беседе с RuNews24.ru рассказала, что план питания нужно составлять заранее и стараться ему следовать. Особенно это важно для людей, которые изначально придерживались определенной диеты. Даже в праздники лучше всего заменить вредные блюда на более полезные.

Второе правило: умеренность. В новогодние праздники положено наслаждаться едой, но психолог советует выбирать маленькие порции. Не переесть также поможет общение с близкими. Это поможет переместить фокус с еды и вредных напитков. С последними Елисеева советует быть осторожнее, так как они часто способствуют набору лишнего веса.

Не рекомендуется голодать до ключевого празднования Нового года: основные приемы пищи должны быть каждый день.

Если с дисциплиной и контролем есть проблемы, можно обговорить план питания с близкими и получить их поддержку.

В январские праздники психолог советует не забывать про физическую нагрузку. Необязательно прибегать к изнурительным тренировкам, можно обойтись зарядкой, йогой или танцами.

И последний совет Елисеевой: не винить себя за нарушение диеты. Срывы – это не конец света, а случаются практически с каждым человеком, ограничивающего себя в ряде продуктов.