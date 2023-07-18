Психолог Фомин перечислил последствия излишней жертвенности в отношениях

Нередко излишняя жертвенность в отношениях способствует появлению обид и разочарований. Психолог Евгений Фомин рассказал, на какие уступки можно идти ради партнера и когда этого делать не следует. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, стоит идти на уступки в отношении друг друга, при этом не жертвовать важными вещами.

Он отметил, что излишняя жертвенность приведет к завышенным требованиям и обидам в отношении партнера. Также появится ощущение безграничной власти над своей второй половинкой, а другой будет испытывать страдания разочарований.

По словам специалиста, в итоге это может вылиться в то, что один из партнеров начнет выгорать в отношениях и пристраститься к алкоголю или наркотикам, которые, по его мнению, смогут помочь компенсировать разочарование.