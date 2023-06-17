Психолог Гогуева назвала причины нежелательности работать во время отпуска

Психолог Марина Гогуева пояснила, какие признаки говорят о том, что человек очень мало отдыхает, и как восстановить баланс между работой и личной жизнью. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, такая привычка может обернуться выгоранием, потому что человек на деле не отдыхает, а продолжает работать в иных декорациях, и разделения на рабочую и личную жизнь нет.

Специалист назвала признаки нарушения равновесия между работой и отдыхом. Во-первых, это повышенная раздражительность, во-вторых, человеку ничего не интересно, в-третьих, пунктуальность сменяется опозданиями и рассеянностью.

Гогуева напомнила, что в отпуске следует отдыхать, отключить все уведомления и попросить коллег не беспокоить в это время.