Психолог Хорс обозначил причины веры в теории заговора и астрологию

Достаточно много людей в современном мире являются сторонниками конспирологических теорий и верят в астрологические прогнозы, расклады на гадальных картах и прочие практики, признаваемые наукой антинаучными. Психолог Михаил Хорс пояснил, почему люди верят в теории заговора и астрологию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это все по сути является религиозным культом, которым человек руководствуется для того, чтобы снять с себя ответственность за свою жизнь, чтобы потом можно было все списать на то, что звезды так сошлись.

Эксперт добавил, что в конспирологические теории склонны верить крайне категоричные люди, поскольку личностно взрослый человек не станет однозначно утверждать и доказывать, существуют ли рептилоиды или нет.

По его мнению, конспирологи и ученые вечно спорят друг с другом, исходят из желания обязательно быть услышанным, отстоять свою точку зрения и доказать свою правоту, и таким образом самоутвердиться, что говорит о закомплексованности их личностей.