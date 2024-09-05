Психолог Хорс пояснил, почему от стресса не спасают здоровый образ жизни и вредные привычки

Нередко в качестве советов по снижению уровню стресса можно услышать рекомендации в духе «лучше высыпайтесь», «займитесь спортом», «проводите меньше времени в телефонах» и прочее. Однако это спасает не всех. По словам психолога Михаила Хорса, подобные советы направлены на борьбу с биологическим стрессом, однако люди чаще страдают от эмоционального стресса. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что с таким стрессом в случае его хронической формы можно путем изменения мышления. Непосредственно недосып и отсутствие физической активности на самом деле могут вызвать напряжение в теле человека, при этом далеко не всегда они являются ключевой причиной стресса.

По мнению эксперта, в такой ситуации, если человеку сразу удается выплеснуть негатив и быстро отпустить отрицательную ситуацию, этого может быть вполне достаточно для сохранения эмоционального равновесия. В случае хронического стресса необходим когнитивный подход. Так, существуют два главных типа убеждений, формирующих отрицательные эмоции: мнение человека о том, что какого-либо реального обстоятельства не должно быть, а также убежденность в том, что наличие этого обстоятельства является однозначно плохим явлением. В таком случае человек должен дать себе понять, что «плохое» и «мне не нравится» – существенно разные категории. При осознании и принятии таких подходов отношение к тем ситуациям, которые ранее вызывали плохие эмоции, будет другим.

Он подчеркнул, что чем спокойнее человек переносит нежелательные обстоятельства жизни, тем больше у него возможности принимать разумные решения и следовать им.

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