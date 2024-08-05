Психолог Хорс считает, что за трудоголизмом может стоять попытка скрыться от реальности
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Трудоголиком является человек, который не может представить свою жизнь без трудовой деятельности, то есть работает без выходных и на разных должностях. В силу такого чрезмерного пристрастия к работе трудоголик может почти не иметь личной жизни, поскольку не хватает на нее времени и сил. По словам психолога Михаила Хорса, чрезмерно упивающийся работой человек куда больше похож на алкоголика, чем на людей, которым труд действительно нравится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что источником трудоголизма может стать страх перед ленью или стремление сбежать от действительности. Таким образом, трудоголик — это своего рода аналогия с алкоголиком, то есть без своей работы чувствует себя болезненно, неполноценно, тревожно.
По мнению эксперта, источником трудоголизма может стать убежденность человека в том, что отдых и лень являются синонимами. Еще одна вероятной причиной болезненной страсти к труду является психологический комплекс, который завязан на страхе не успеть добиться карьерного успеха в сроки, которые человек сам же для себя и выставил. Кроме того, трудоголики уходят с головой в работу с целью сбежать от реальных проблем.
Он отметил, что для обуздания трудоголизма необходимо разобраться в себе и понять, что человек чувствует, когда ее нет.
Ранее он заявил, что жертвами телефонных мошенников становятся люди двух крайностей.