Психолог Хорс считает, что за трудоголизмом может стоять попытка скрыться от реальности

Трудоголиком является человек, который не может представить свою жизнь без трудовой деятельности, то есть работает без выходных и на разных должностях. В силу такого чрезмерного пристрастия к работе трудоголик может почти не иметь личной жизни, поскольку не хватает на нее времени и сил. По словам психолога Михаила Хорса, чрезмерно упивающийся работой человек куда больше похож на алкоголика, чем на людей, которым труд действительно нравится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что источником трудоголизма может стать страх перед ленью или стремление сбежать от действительности. Таким образом, трудоголик — это своего рода аналогия с алкоголиком, то есть без своей работы чувствует себя болезненно, неполноценно, тревожно.

По мнению эксперта, источником трудоголизма может стать убежденность человека в том, что отдых и лень являются синонимами. Еще одна вероятной причиной болезненной страсти к труду является психологический комплекс, который завязан на страхе не успеть добиться карьерного успеха в сроки, которые человек сам же для себя и выставил. Кроме того, трудоголики уходят с головой в работу с целью сбежать от реальных проблем.

Он отметил, что для обуздания трудоголизма необходимо разобраться в себе и понять, что человек чувствует, когда ее нет.

Ранее он заявил, что жертвами телефонных мошенников становятся люди двух крайностей.