Психолог Хорс считает, что завистливым людям не стоит пользоваться соцсетями

Соцсети уже давно прочно вошли в жизнь каждого современного человека, многие специалисты уже говорят о зависимости от них. По словам психолога Михаила Хорса, рассматривание фотоотчетов «чужой красивой жизни» может оказывать разное влияние на человека, в зависимости от его исходных установок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что одни люди заряжаются в таком случае положительной мотивацией, начинают достигать успеха, другие же преисполняются черной завистью, разочаровываются в себе. Поэтому дело вовсе не в самом контенте, а в реакции человека на него.

По мнению эксперта, во втором случае людям следует просматривать соцсети как можно реже. В такой ситуации эффективной станет работа со своими внутренними установками и формирование новых. Положительные убеждения формируют хороший эмоциональный отклик на соцсети, и этот отклик снабдит психику необходимыми ресурсами, в то время как негативные эмоции как раз эти ресурсы у психики забирают.