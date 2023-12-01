Психолог Хорс считает глупостью страхи по поводу искусственного интеллекта

По словам психолога Михаила Хорса, тревога и опасения насчет искусственного интеллекта у людей связаны в первую очередь «с возможностью ущерба и потери». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что логика такого психического состояния в том, что искусственный интеллект забирает у подверженного ему человека ресурс, который сильно бы ему пригодился, чтобы найти в новой реальности более качественное место.

По мнению эксперта, у человека превалируют в равной степени два страха: страх неизвестности и страх известности.